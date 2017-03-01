调查：尽管OPEC减产 美国页岩油产量上升将使油价受限于60美元

路透2月28日 - 油价可能难以在2017年年底之前涨至大约每桶60美元以上，即便石油输出国组织(OPEC)延长减产协议期限、全球需求也继续改善，因为美国页岩油产量不断增加。

根据路透对31名分析师和经济学家做的调查，2017年布兰特原油期货均价料将在每桶57.52美元。本次预估略低于之前预估的58.01美元。布兰特原油今年迄今均价约为55.73美元。

“OPEC将延长减产协议以限制累计供应，也许会参考全球库存状况和不参与减产国家的产量来调整减产数字，”意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)分析师Daniela Corsini表示。

“我们预计，2017年前三个季度原油市场将供不应求，之后随着非OPEC国家供应的上升，第四季度可能会有少量供应盈余，”Corsini称。

OPEC此前承诺今年上半年减产约120万桶/日，迄今的执行率创纪录高位，让市场惊讶。该组织未来数月可能进一步减产，因目前为止执行率最落后的阿联酋和伊拉克承诺，加紧赶上目标。

不过分析师感到，美国页岩油生产复苏，可能令油价的任何大幅回升势头遭到遏制。

能源服务公司贝克休斯(BHI.N)周五称，截至2月24日当周美国活跃钻机增加五座至602座，为2015年10月来最多，连升第六周。

据多数分析师估计，2017年原油需求增幅料为130万桶/日，这将部分抵消美国原油产出增长的影响，从而令市场恢复平衡。

美国总统特朗普政府财政政策走向不明朗、美元走强，以及利比亚、尼日利亚和委内瑞拉等国的政治不确定性，也都可能对今年的原油市场格局产生影响。

调查预计，2017年和2018年美国轻质原油平均价格料分别为每桶55.66美元和60.68美元。2017年迄今，西德克萨斯中质油(WTI)均价约在每桶53美元。

Raymond James对2017年布兰特油价的预估最高，为每桶73美元，德国商业银行的预估最低，为每桶50美元。(完)