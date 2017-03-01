调查：尽管OPEC减产 美国页岩油产量上升将使油价受限于60美元

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透2月28日 - 油价可能难以在2017年年底之前涨至大约每桶60美元以上，即便石油输出国组织(OPEC)延长减产协议期限、全球需求也继续改善，因为美国页岩油产量不断增加。
根据路透对31名分析师和经济学家做的调查，2017年布兰特原油期货均价料将在每桶57.52美元。本次预估略低于之前预估的58.01美元。布兰特原油今年迄今均价约为55.73美元。
“OPEC将延长减产协议以限制累计供应，也许会参考全球库存状况和不参与减产国家的产量来调整减产数字，”意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)分析师Daniela Corsini表示。
“我们预计，2017年前三个季度原油市场将供不应求，之后随着非OPEC国家供应的上升，第四季度可能会有少量供应盈余，”Corsini称。
OPEC此前承诺今年上半年减产约120万桶/日，迄今的执行率创纪录高位，让市场惊讶。该组织未来数月可能进一步减产，因目前为止执行率最落后的阿联酋和伊拉克承诺，加紧赶上目标。
不过分析师感到，美国页岩油生产复苏，可能令油价的任何大幅回升势头遭到遏制。
能源服务公司贝克休斯(BHI.N)周五称，截至2月24日当周美国活跃钻机增加五座至602座，为2015年10月来最多，连升第六周。
据多数分析师估计，2017年原油需求增幅料为130万桶/日，这将部分抵消美国原油产出增长的影响，从而令市场恢复平衡。
美国总统特朗普政府财政政策走向不明朗、美元走强，以及利比亚、尼日利亚和委内瑞拉等国的政治不确定性，也都可能对今年的原油市场格局产生影响。
调查预计，2017年和2018年美国轻质原油平均价格料分别为每桶55.66美元和60.68美元。2017年迄今，西德克萨斯中质油(WTI)均价约在每桶53美元。
Raymond James对2017年布兰特油价的预估最高，为每桶73美元，德国商业银行的预估最低，为每桶50美元。(完)
(编译 王颖/艾茂林; 审校 孙茉莉/王兴亚)
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