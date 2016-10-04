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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 01:21 BJT

标题新闻：委内瑞拉油长称非OPEC产油国参与稳定油价的协议将意味着油市供应每日减少120万桶

OPEC：石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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