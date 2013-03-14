国际油市：3月30日止四周OPEC石油日均出口料增加30万桶--分析师

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透伦敦3月14日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至3月30日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加30万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至3月30日四周，平均每日海运原油出口料为2,375万桶，截至3月2日止四周每日原油出口量为2,345万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。OPEC在12月举行的会议上保持产量目标不变。(完)
浏览OPEC相关报导，请点选 (编译 利棣儿；审校 于春红)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选