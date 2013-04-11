国际油市：4月27日止四周OPEC石油日均出口料减少21万桶--分析师

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透伦敦4月11日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至4月27日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少21万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至4月27日四周，平均每日海运原油出口料为2,365万桶，截至3月30日止四周每日原油出口量为2,386万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。OPEC在12月举行的会议上保持产量目标不变。(完)
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路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。