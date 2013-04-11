国际油市：4月27日止四周OPEC石油日均出口料减少21万桶--分析师

路透伦敦4月11日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至4月27日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少21万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至4月27日四周，平均每日海运原油出口料为2,365万桶，截至3月30日止四周每日原油出口量为2,386万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。OPEC在12月举行的会议上保持产量目标不变。(完)