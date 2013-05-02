国际油市：5月18日止四周OPEC石油日均出口料减少1万桶--分析师

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡Sennaya Ploshchad地铁站重新开放，此前关闭数小时--俄新社
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路透伦敦5月2日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至5月18日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少1万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至5月18日四周，平均每日海运原油出口料为2,367万桶，截至4月20日止四周每日原油出口量为2,368万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。OPEC在12月举行的会议上保持产量目标不变。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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