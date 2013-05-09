国际油市：5月25日止四周OPEC石油日均出口料增加29万桶--分析师

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透伦敦5月9日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至5月25日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加29万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至5月25日四周，平均每日海运原油出口料为2,384万桶，截至4月27日止四周每日原油出口量为2,355万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。(完)
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支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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