国际油市：6月15日止四周OPEC石油日均出口料减少21万桶--分析师

路透伦敦5月30日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至6月15日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少21万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至6月15日四周，平均每日海运原油出口料为2,391万桶，截至5月18日止四周每日原油出口量为2,412万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在周五维也纳OPEC会议上，OPEC成员国预料将在今年上半年维持日产油3,000万桶目标不变。(完)