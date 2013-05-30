国际油市：6月15日止四周OPEC石油日均出口料减少21万桶--分析师

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦5月30日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至6月15日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少21万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至6月15日四周，平均每日海运原油出口料为2,391万桶，截至5月18日止四周每日原油出口量为2,412万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在周五维也纳OPEC会议上，OPEC成员国预料将在今年上半年维持日产油3,000万桶目标不变。(完)
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路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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