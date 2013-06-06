国际油市：6月22日止四周OPEC石油日均出口料减少23万桶--分析师

路透伦敦6月6日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至6月22日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少23万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至6月22日四周，平均每日海运原油出口料为2,370万桶，截至5月25日止四周每日原油出口量为2,393万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在上周维也纳举行的会议上，OPEC成员国预料将在今年上半年维持日产油3,000万桶的目标不变。(完)