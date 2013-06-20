国际油市：7月6日止四周OPEC石油日均出口料减少2万桶--分析师

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透伦敦6月20日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至7月6日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少2万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至7月6日四周，平均每日海运原油出口料为2,384万桶，截至6月8日止四周每日原油出口量为2,386万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在上月维也纳举行的会议上，OPEC成员国同意在今年余下时间维持石油日产量3,000万桶的目标不变。(完)
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路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。