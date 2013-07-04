国际油市：7月20日止四周OPEC石油日均出口料增加54万桶--分析师

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦7月4日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至7月20日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加54万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至7月20日四周，平均每日海运原油出口料为2,418万桶，截至6月22日止四周每日原油出口量为2,364万桶。
Oil Movements称，截至7月20日四周内日均海运石油出口增幅为截至去年12月8日四周来最高。
Oil Movements的梅森称，“这完全是季节性的。炼厂设备维护使上季度整季石油出口受限。从出口来看，可能接近触及夏季高点。”
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在上月维也纳举行的会议上，OPEC成员国同意在今年余下时间维持石油日产量3,000万桶的目标不变。(完)
浏览OPEC相关报导，请点选 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。