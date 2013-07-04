国际油市：7月20日止四周OPEC石油日均出口料增加54万桶--分析师

路透伦敦7月4日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至7月20日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加54万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至7月20日四周，平均每日海运原油出口料为2,418万桶，截至6月22日止四周每日原油出口量为2,364万桶。

Oil Movements称，截至7月20日四周内日均海运石油出口增幅为截至去年12月8日四周来最高。

Oil Movements的梅森称，“这完全是季节性的。炼厂设备维护使上季度整季石油出口受限。从出口来看，可能接近触及夏季高点。”

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在上月维也纳举行的会议上，OPEC成员国同意在今年余下时间维持石油日产量3,000万桶的目标不变。(完)