国际油市：10月5日止四周OPEC石油日均出口料增加32万桶--分析师

路透伦敦9月19日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至10月5日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加32万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至10月5日的四周，平均每日海运原油出口料为2,390万桶，截至9月7日止四周每日原油出口量为2,358万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。(完)