国际油市：10月5日止四周OPEC石油日均出口料增加32万桶--分析师

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透伦敦9月19日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至10月5日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加32万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至10月5日的四周，平均每日海运原油出口料为2,390万桶，截至9月7日止四周每日原油出口量为2,358万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。(完)
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路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。