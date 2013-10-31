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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 01:29 BJT

国际油市：11月16日止四周OPEC石油日均出口料减少8万桶--分析师

路透伦敦10月31日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至11月16日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少8万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至11月16日的四周，平均每日海运原油出口料为2,378万桶，截至10月19日止四周每日原油出口量为2,386万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。(完)

浏览OPEC相关报导，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)

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