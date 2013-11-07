国际油市：11月23日止四周OPEC石油日均出口料增加35万桶--分析师

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透伦敦11月7日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至11月23日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加35万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至11月23日的四周，平均每日海运原油出口料为2,392万桶，截至10月26日止四周每日原油出口量为2,357万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。(完)
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