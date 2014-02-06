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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 00:57 BJT

国际油市：2月22日止四周OPEC石油日均出口料增加73万桶--分析师

路透伦敦2月6日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至2月22日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加73万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至2月22日的四周，平均每日海运原油出口料为2,420万桶，截至1月25日止四周每日原油出口量为2,347万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。该组织在上月维也纳的会议上同意在今年上半年维持3,000万桶的日产量目标。(完)

浏览OPEC相关报导，请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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