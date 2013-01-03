国际油市: 1月19日止四周OPEC石油日均出口料减少25万桶--分析师

路透伦敦1月3日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至1月19日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少25万桶. 根据Oil Movements提供的最新数据,截至1月19日四周,平均每日海运原油出口料为2,402万桶,截至12月22日止四周每日原油出口量为2,427万桶. OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在上月举行的会议上保持产量目标不变.(完) 浏览OPEC相关报导,请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)