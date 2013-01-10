国际油市: 1月26日止四周OPEC石油日均出口料增加21万桶--分析师

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透伦敦1月10日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至1月26日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加21万桶. 根据Oil Movements提供的最新数据,截至1月26日四周,平均每日海运原油出口料为2,415万桶,截至12月29日止四周每日原油出口量为2,394万桶. OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在上月举行的会议上保持产量目标不变.(完) 浏览OPEC相关报导,请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。