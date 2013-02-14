国际油市: 3月2日止四周OPEC石油日均出口料减少22万桶-分析师

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透伦敦2月14日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至3月2日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少22万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至3月2日四周,平均每日海运原油出口料为2,351万桶,截至2月2日止四周每日原油出口量为2,373万桶.
Oil Movements称,此为截至今年1月5日四周来的最大降幅.
"看来在现阶段中东海运石油从年初迄今普遍减少,这是反季节性的情况,"Oil Movements的Roy Mason说.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在12月举行的会议上保持产量目标不变.(完)
浏览OPEC相关报导,请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f