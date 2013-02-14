国际油市: 3月2日止四周OPEC石油日均出口料减少22万桶-分析师

路透伦敦2月14日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至3月2日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少22万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至3月2日四周,平均每日海运原油出口料为2,351万桶,截至2月2日止四周每日原油出口量为2,373万桶.

Oil Movements称,此为截至今年1月5日四周来的最大降幅.

"看来在现阶段中东海运石油从年初迄今普遍减少,这是反季节性的情况,"Oil Movements的Roy Mason说.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在12月举行的会议上保持产量目标不变.(完)