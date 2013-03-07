版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 00:54 BJT

国际油市：3月23日止四周OPEC石油日均出口料增加42万桶--分析师

路透伦敦3月7日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至3月23日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加42万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至3月23日四周，平均每日海运原油出口料为2,383万桶，截至2月23日止四周每日原油出口量为2,341万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。OPEC在12月举行的会议上保持产量目标不变。(完)

浏览OPEC相关报导，请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐