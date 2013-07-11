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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 00:12 BJT

国际油市：7月27日止四周OPEC石油日均出口料增加63万桶--分析师

路透伦敦7月11日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至7月27日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加63万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至7月27日四周，平均每日海运原油出口料为2,432万桶，截至6月29日止四周每日原油出口量为2,369万桶。

Oil Movements称，截至7月27日四周内日均海运石油出口增幅为截至去年12月8日四周来最高。

Oil Movements的梅森将出口增长归因于季节性加工需求。

他表示，“增幅不及12月的峰值，但接近该水平。”

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在上月维也纳举行的会议上，OPEC成员国同意在今年余下时间维持石油日产量3,000万桶的目标不变。(完)

浏览OPEC相关报导，请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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