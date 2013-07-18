国际油市：8月3日止四周OPEC石油日均出口料增加4万桶--分析师

路透伦敦7月18日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至8月3日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加4万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至8月3日四周，平均每日海运原油出口料为2,416万桶，截至7月6日止四周每日原油出口量为2,412万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在5月维也纳举行的会议上，OPEC成员国同意在今年余下时间维持石油日产量3,000万桶的目标不变。(完)