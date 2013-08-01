国际油市：8月17日止四周OPEC石油日均出口料减少49万桶--分析师

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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路透伦敦8月1日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至8月17日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少49万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至8月17日四周，平均每日海运原油出口料为2,402万桶，截至7月20日止四周每日原油出口量为2,451万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在5月维也纳举行的会议上，OPEC成员国同意在今年余下时间维持石油日产量3,000万桶的目标不变。(完)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。