国际油市：10月19日止四周OPEC石油日均出口料增加10万桶--分析师

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透伦敦10月3日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至10月19日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加10万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至10月19日的四周，平均每日海运原油出口料为2,397万桶，截至9月21日止四周每日原油出口量为2,387万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
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