国际油市：10月26日止四周OPEC石油日均出口料减少40万桶--分析师

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北3月30日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,416.8亿台币。
路透伦敦10月10日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至10月26日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少40万桶。
根据Oil Movements提供的最新数据，截至10月26日的四周，平均每日海运原油出口料为2,373万桶，截至9月28日止四周每日原油出口量为2,413万桶。
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。(完)
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。