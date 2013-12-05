国际油市：12月21日止四周OPEC石油日均出口料增加71万桶--分析师

路透伦敦12月5日 - 英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至12月21日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加71万桶。

根据Oil Movements提供的最新数据，截至12月21日的四周，平均每日海运原油出口料为2,422万桶，截至11月23日止四周每日原油出口量为2,351万桶。

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一。在本周维也纳举行的会议上，该组织成员国同意在明年上半年保持日产量在3,000万桶不变。(完)