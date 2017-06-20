《KEMP专栏》OPEC减产有破功之虞 对冲基金看空原油及油品价格前景

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月19日 - 随着石油输出国组织(OPEC)之外产油国产量增加，威胁到OPEC减产的效果，对冲基金经理们愈发看空油价前景。

6月13日止当周，对冲基金和其他基金经理们总计削减了5,100万桶与布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)挂钩的三大主要期货和期权净多仓。(reut.rs/2skHiso)

根据监管机构和交易所公布的数据，基金经理们连续第二周削减净多仓，累计削减了9,100万桶。(reut.rs/2sNbwWs)

上周投资组合经理们也将汽油和取暖油净多仓分别减少1,300万桶和1,900万桶。(tmsnrt.rs/2tmUR96 和 tmsnrt.rs/2sNcdiw)

对于油价已在每桶50美元下方这一事实，及OPEC部长再三保证今年下半年全球原油库存将减少，对冲基金早已给予消化。

他们目前反而聚焦在美国活跃钻机数目持续增加，及迹象显示汽油和柴油需求增速可能不足以抵销美国炼厂创纪录的产量。

美国能源资料协会(EIA)预测，受OPEC减产的影响，今年第三季全球石油库存将会下降。

但随着OPEC减产的遵守程度恶化，加上OPEC以外原油供给增加，全球原油库存到2018年料将再度上扬。

石油交易商的偏空人气已引发一波卖空交易，对冲基金额外增持4,500万桶原油空仓，以及1,500万桶汽油和1,600万桶取暖油空仓。

一些迹象显示，对冲基金可能已展开2015年初以来第八轮抛空WTI的周期，但目前作出定论尚言之过早。

短期内支撑油价的唯一因素是，市场已建立如此多的空仓，而待轧平的多仓则相对较少。

油价最终出现空头回补涨势的条件已然具备，但除非有明确讯号显示全球库存下降，且美国页岩油钻探活动平稳下来，否则油价不太可能反弹。(完)