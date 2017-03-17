调查：OPEC需要延长减产协议 才能使油价持续反弹

路透3月17日 - 路透对市场分析师的调查周五显示，石油输出国组织(OPEC)将需要延长减产协议才能使油价持续复苏，因非OPEC产油国原油生产复苏，可能破坏OPEC消化闲置库存的努力。

路透访问的10位分析师中有六位表示，他们认为OPEC将把减产协议延长至今年6月之后，两位分析师认为OPEC不需要延长协议，另有两位分析师未给出看法。

“如果OPEC真的是在追求库存目标，那就需要延长当前减产协议，”法国巴黎银行分析师Harry Tchilinguirian说。

“但鉴于产油国近来声明暗示，是否延长减产政策将取决于合作情况，对于接下来该采取何种行动，OPEC在5月再次开会时将面临难题，”Tchilinguirian说。

OPEC周二表示，尽管全球减产协议开始落实，但1月石油库存继续增加，并上调了对非OPEC国家2017年产量的预估，显示消除供应过剩以支撑油价的努力面临困难。

但OPEC仍认为，拜减产所赐，库存将开始下滑。其并称，今年下半年“市场料将预期会开始出现油市平衡，甚至会见到库存开始下滑。”

“如果OPEC的宏愿是有效地减少全球原油库存，使其朝五年均值水准靠拢，那么OPEC必须扩大减产幅度，并确定享有豁免减产成员国的配额，”Intesa Paolo分析师Daniela Corsini表示。

“OPEC总产量应限制在约3,210万桶/日的当前水准，远低于3,250万桶/日，如此今年油市将会供需平衡。如果OPEC的主要目标只是维持油价在每桶40-45美元上方，那么自动展延现有的协议可能就足够了。”

OPEC国家协议自1月1日起减产约120万桶/日，为八年来首次减产。俄罗斯和其他10个非OPEC产油国同意共减产60万桶/日。

OPEC强力执行减产扶助油价大涨，但美国原油产量增加令油价涨势受抑。

布兰特原油期货今年均价约为55美元，但本周稍早触及三个月低点，因美国原油产量增加后，外界担心市场供应过剩。

路透上周报导，沙特高级能源官员已警告美国顶级独立油企，不应想当然地认为OPEC会延长减产计划以抵销美国页岩油产量的上升。

“(页岩油产量)回升力度可能强于OPEC所预估，或许为2015年的翻版，”荷银分析师Hans Van Cleef指出。

“抢夺市占率的局面会否重演，主要看投资大减的非OPEC产油/非页岩油产区的未来发展，”Van Cleef表示。

高盛表示，今年第二季时石油就会供不应求，由于OPEC旨在让库存正常化而非支撑油价，因此延展为期六个月的减产协议并不符合OPEC的利益。

“短期内，原油价格可能持续震荡。然而，展望未来，我们仍然有信心今年油价会大幅上扬，因其乃引导全球油市恢复均衡的要件，”Raymond James分析师Muhammed Ghulam指出。

“在我们看来，目前处于为期多年能源荣景循环的早期阶段，而近期修正则为投资者买进的良机。”(完)