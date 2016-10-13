OPEC月报：2017年石油供应过剩扩大 尽管有减产协议

路透伦敦10月12日 - 石油输出国组织(OPEC)报告称，9月石油产量增至至少八年来最高，并上调对2017年非OPEC国家供应增幅的预估，表明尽管该组织已同意减产，但市场供应过剩仍将扩大。

OPEC周三公布月报称，据OPEC从二手消息来源处搜集的数据显示，该组织9月产量为3,339万桶/日，较8月高22万桶/日。

该数据突显出OPEC在2008年以来首次抑制供应并拉抬油价的努力所面临的挑战。油价报每桶近53美元，不及2014年中所触及价格的一半。

“全球库存接近历史高位，”OPEC在报告中表示。“尽管近几周高库存已略有下降。”

为了让市场更快恢复平衡，OPEC于9月28日在阿尔及尔会议上同意减产至3,250-3,300万桶/日。OPEC希望在11月会议上完善细节，包括14个成员国各自的产量配额。

报告显示，9月供应增加主要源于利比亚和尼日利亚在供应中断后恢复生产，伊拉克亦是原因之一。不过，伊拉克对OPEC的二手来源数据提出质疑。

OPEC在监控产量时使用两套数据：各国提供的数据以及包括行业媒体在内提供的二手信息。之所以使用两套数据，是因为过去曾为各国的真实产量发生过争执。

伊拉克向OPEC报告的9月产量为477.5万桶/日，而二手来源的数字为445.5万桶/日。从伊拉克的角度来说，按较高的数字来报告，加入OPEC减产协议时会更加有利。

伊拉克对于两组数据之间的落差表达不满。该国石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在阿尔及利亚会议当天另行召开简报会，对此提出抗议。

此外，OPEC最新的报告表明产量迭创新高。根据路透检视以往的OPEC报告，9月产量数据至少为2008年来最高。

OPEC在报告中也调高对明年非OPEC国家产量预估，表示非OPEC产出将增加24万桶/日，较稍早预估高出4万桶/日，主因调高俄罗斯的预估。

由于2017年OPEC原油需求平均料落在3,259万桶/日，报告表示，若OPEC产量维持稳定，供应过剩均值料为80万桶/日。上月报告显示供应过剩均值为76万桶/日。

OPEC对全球石油需求前景的预估并未改变，预测2017年需求料增长115万桶/日。(完)