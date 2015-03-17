OPEC公布所有成员国的产量数据 几个月来首见

路透伦敦3月16日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国自己公布的产量数据多年来一直遭到质疑，以致于该组织只好公布外界的估测数据。

这使得一个由OPEC观察家组成的微型产业应运而生，他们利用秘密的消息源来跟踪每一桶产量。以前成员国为产量配额争得不可开交，各国产量数据争议很大。OPEC后来暂停了各成员国的产量配额体系。

但周一OPEC公布了一套各成员国向其维也纳秘书处提交的产量数据，没有一个成员国缺席，这种情况在几个月来还属首次。

这些数据还显示，基于成员国提交的数据得出的OPEC产量，与根据大量第二手消息源提供的数据得出的产量，差距正在缩小。第二手消息源包括顾问和行业媒体等。

“我可以看出一些成员国在努力解决这些问题并公布更可靠的数据，”为一个欧洲政府工作的一名石油市场专家表示，“但有几个国家，我怀疑没有太大改善。”

自从2012年以来，OPEC就在其月度报告中发布两套数据，一套来自成员国自身，另一套来自第二手消息源。

两套数据经常存在很大的差异。但据周一发布的2015年2月预估报告显示，两套数据所显示的OPEC总产量之差已收窄至23万桶/日左右，2012年首次公布两套数据时相差近100万桶/日。(完)

(编译 汪红英；审校 张涛)

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