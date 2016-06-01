焦点：OPEC 5月石油产量自近纪录高位回落 因尼日利亚供应中断

石油输出国组织(OPEC)总部外的组织标识及旁边的交通标识，摄于2016年5月30日。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透维也纳5月31日 - 路透周二调查发现，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量自近纪录高位下滑，因尼日利亚石油产业遭遇攻击事件及其他供应中断情况，盖过了伊朗和海湾成员国产量的增加。

沙特阿拉伯及伊朗供应增加，表明OPEC主要产油国的重心仍放在市场份额。OPEC和非OPEC国家在4月时提出的冻产以支持价格的计划以失败收场。

OPEC周四在维也纳举行会议，供应中断实际上是实现了产油国无法同意的冻产。这些中断情况正在支撑油价，如今油价接近2016年高位，且这波升势降低了刻意商讨减产的急迫性。

“出现意外利多的可能性不高，但按照目前的情况来看，可能的结果是OPEC持续其市场份额政策，”石油经纪商PVM的David Hufton表示。

根据调查，5月OPEC成员国石油供应量从4月的每天3,264万桶降至3,252万桶；该调查结果是基于船运数据，油企、OPEC和咨询机构消息人士的信息得出的。

在沙特阿拉伯的带领下，2014年OPEC放弃了减产以支撑油价的历史角色，从那以来该组织石油产量大增。但也有更多迹象显示，一些产油国仍难以维持供应。

5月供应量降幅最大的是尼日利亚，该国石油产业因遭武装分子袭击而受到影响。生产受到干扰导致该国石油产量降至逾20年来最低水平。

利比亚Hariga港口的对外船运遭到封锁，导致该国石油供应进一步下降。调查中的消息人士称，装船困难和其他问题进一步损及委内瑞拉的供应。

伊拉克5月产量亦减少，因电力供应中断抑制了南部的出口。该国2015年是石油产量增长最快的OPEC成员国。

在提高产量的国家中，伊朗在1月西方制裁解除后进一步实现增产。

根据路透调查，伊朗日产量已达355万桶，超过2011年底加强制裁之前的水平。但消息人士称，伊朗进一步增产的幅度将较小。

“回到制裁前的产量水平不是问题，”据熟悉伊朗想法的消息人士透露。“但要超过这个水平难度较大。”

此外，根据调查，沙特日产量小幅升至1,025万桶，4月为1,015万桶。

“出口有所增加，”监测沙特产量的业内消息人士表示。“但产量变化实际上不是很大。”

其他提高原油产量的还有阿联酋，该国自油田检修期结束后增产；以及科威特，继4月为期三天的罢工导致石油减产后，原油供应出现反弹。(完)