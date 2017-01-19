焦点：OPEC预计今年供应过剩减少 但美国页岩油产量或将回升

路透伦敦1月18日 - 石油输出国组织(OPEC)周三暗示2017年石油供应过剩的数量将下降，因该组织成员国石油产量在减产协议正式实施之前从纪录高位下滑，非成员国则显示出遵守减产协议的初步正面迹象。

不过OPEC在月报中也指出，美国产量可能弹升，因其他产油国支持减产提振了油价，从而促使美国页岩油钻探活动增加。

OPEC和几个非OPEC产油国去年同意一项减产协议，自2017年1月1日起生效。该协议已帮助油价上涨至每桶55美元，摆脱一年前所及的12年低点近27美元。

“货币政策持续回归正常化，表明经济情况好转，加上OPEC和非OPEC产油国最近的历史性合作，应可带来油市所需要的稳定，”OPEC月报称。

OPEC在提及非OPEC国家的贡献时说，“初步报告显示，产量调整承诺的遵守情况显现积极的迹象。”

OPEC去年11月拟定一项减产计划，将产量减少120万桶/日至3,250万桶/日。俄罗斯与其他非OPEC产油国也于12月承诺减产约56万桶/日。

OPEC周三公布的数字显示，沙特减产最多，该国上报OPEC已减产至1,047万桶/日。

尼日利亚减产幅度居次，由于国内冲突影响产量，该国拥有减产协议的豁免权。

OPEC还将2017年非OPEC供应增长预估下修至12万桶/日，此前独立产油者承诺减产，不过这已被美国供应上调23万桶/日所抵销。

“美国石油生产主要为致密油，预估将出现增长，”OPEC表示。其所指的致密油即为页岩油。

美国供应再次出现跳增可能削弱OPEC支撑油价举措的效果，并让2014年中开始导致油价崩跌的势头再现。

但包括沙特能源部长法力赫在内的OPEC官员称，他们并不认为页岩油产量会很快激增。

2017年对OPEC原油需求料平均为3,210万桶/日，报告指出，如果OPEC维持产量稳定，就意味着平均将出现98.5万桶/日的过剩供应。上月的报告显示，今年供应将过剩124万桶/日。

OPEC报告还显示，OPEC产出似乎愈发接近1月1日起生效的产量目标。这份报告将印尼74万桶/日的产量纳入非OPEC国家行列。

12月OPEC整体产量只比目标高出58.5万桶/日，相比之下，前月的报告显示产量比目标高出137万桶/日，这主要是由于印尼退出OPEC。

OPEC称，设定目标时OPEC成员国包括印尼，但现在还没详细说明是否调整减产目标以反映印尼的退出。(完)