专访：油价跌势结束 OPEC将瞄准50美元水平--咨询公司PIRA董事长

路透3月7日 - 纽约咨询公司PIRA的创始人兼执行董事长Gary Ross表示，石油输出国组织(OPEC)主要产油国正开始私下谈论每桶50美元的新油价均衡水平，进一步说明油市长期以来的大幅下挫之势已经正式结束。

Ross在两周半之前对客户称，他认为原油“价格低位已经出现”，当时油价约为每桶30美元。美国原油期货CLc1自那时以来一路上扬，周五收盘接近每桶36美元，不过一些分析师对于宣称油价触底仍十分谨慎。

Ross接受路透访问时表示，油价在年底前应会回升至每桶50美元，OPEC主要产油国最终减产可能带来帮助。

“他们希望油价会达到50美元，这可能将成为全球油价的新基准，”Ross表示。他是石油行业最受尊敬的预测人士，对油价的预期颇为大胆，而且几十年来一直为OPEC成员国提供咨询服务。

“虽然这可能不会成为官方的目标价格，但你会听到他们提到这一水平。他们在尝试给市场一个基准价格。”

若沙特阿拉伯和其他强大的海湾OPEC国家开始把50美元作为“对生产国和消费国而言的合理价格”，就可能暗示着油价在很长时间以来的不同寻常的大跌走势结束。

Ross也在给客户的报告中表示，最近主要OPEC成员国与非OPEC产油国俄罗斯达成协议将产量“冻结”在1月水平，是支撑市场人气的一个因素。

这个协议对于抑制眼前的供应过剩作用不大，尤其是在伊朗制裁结束后出口量激增的情况下。不过他说，共同进行“口头干预”是一个积极的开端，“可能导致最终实施减产”。而此前一段时间，沙特和俄罗斯很少进行这种合作。

“无论如何俄罗斯的产量都在降低，那么为什么不同意冻产，然后减产呢？”Ross对路透表示。

根据最新的路透调查，每桶50美元的价格符合分析师对2017年美国油价的预测，不过较今年每桶38美元的预测中值要高得多。

Ross是少数几个预期到2014年OPEC会允许油价下跌的分析师之一，他的预测通常都不公开。

虽然他去年上半年预测失误，当时油价反弹至60美元左右的状况没有持续，后来他和高盛等机构愈发看空油价前景，并在去年12月预测美国原油今年2月将跌至30美元以下。(完)