《KEMP专栏》OPEC不惜油价保份额 无异于“伤敌一千，自损八百”

《KEMP专栏》美国石油天然气产业峰回路转
全美富油层段活跃钻机数，比2016年5月底时的低点增加了200个，增幅达到65%。(http://tmsnrt.rs/2jvgBgI)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦11月30日 - “如果对罗马人再打一次胜仗，我们将被彻底摧毁，”希腊伊庇鲁斯国王皮洛士抱怨道。在公元前280-279年与罗马人的交战中，他虽然获胜，但付出的代价却格外惨重。
根据希腊历史学家普鲁塔克的记载，皮洛士手下的士兵和将军死伤严重，而且没有后备力量。而“罗马军队就像喷泉一样汩汩不绝，不断涌来，兵力总能得到轻松快速的补充。”
此后伊庇鲁斯国王就成为一个代名词，代表着胜利代价惨重，获胜者被严重削弱。据说伊庇鲁斯国王本人就是一名出色的将军。
皮洛士赢了战役，却输了战争。
当石油输出国组织(OPEC)的部长们齐聚维也纳开会之际，有人质疑该组织维持产量、保护市场份额的策略是否将是一场皮洛士式的胜利。
该组织不惜价格保产量的策略，已经使页岩油生产商采取防御措施，并迫使许多雄心勃勃的石油项目取消。
OPEC成员国逐渐耗尽资金，而页岩油产业则在等待时机，一旦油价出现转升，他们将会再次开始增产。
另一方面，伊朗势必在制裁解除之后就提高石油出口，这将使供应过剩的局面恶化，而无论发达国家还是发展中国家，经济衰退的风险均在加大。
不过，以沙特为首的部分OPEC成员仍寄望，他们能赢得最终的胜利。但问题在于，长期来看，所有这些短期代价是否值得。
**结果有好有坏**
在2014年11月，OPEC部长们决定维持产量不变，即使油价在之前的五个月里每桶已暴挫40美元或37%。
在沙特带头又有其他成员国的支持下，OPEC选择了这样的作法，部长们还表达了对非OPEC石油供应增加，以及发达和发展中国家库存均提高的担忧。
一年后，石油的消费成长速度为逾十年来最快，美国页岩油产量暂时触顶，非OPEC国家的石油产量在2016年料将出现下滑。
但俄罗斯石油产量是史上最高，发达国家的石油库存也增加了2.5亿桶或近6%，而新兴市场的库存也额外增加了数百万桶。
油价又再跌了27美元，而复苏迹象遥遥无期；许多对冲基金押注未来几个月油价还会进一步下跌。
甚至是海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)的富有产油国，也因低油价导致经济增长率腰斩，预算盈余变成了巨额赤字。
位于拉丁美洲和非洲、处境较差的OPEC成员国，以及伊朗和伊拉克，其预算和经济所遭遇的冲击更是严重得多。
**沙特策略**
OPEC的产量策略由沙特主导。沙特是OPEC最大的产油国，该国石油部长欧那密曾明确表示，沙特觉得别无选择。
四年时间内平均油价位于或高于100美元，这样的市况难以为继：供应加速增长，尤其是页岩油供应，同时需求增长却在放缓。
油价必须大幅下跌，从而抑制页岩油和其他高成本原油供应的增加，同时鼓励需求加快增长。
如果沙特减产以提振油价，那只会鼓励页岩油供应增长，之后需求会下降更多。
那样的话，沙特会面临两种最糟糕的情景：更低的价格和更低的产量。1980年代初曾经尝试采取这种策略，但以全面失败告终。
**时间更长**
接近沙特的评论人士坚称，决策者一直知道，再平衡过程将需要数年。
但相比沙特高层决策者在2014年所设想的情况，油价这轮跌势幅度更深，持续时间也更长。
到目前为止这种策略获得的收益并不大，这引发了对该策略是否奏效或应该调整的大量质疑。
全球石油库存仍在以每日逾100万桶的速度增加。
虽然页岩油和非OPEC国家的产量普遍开始下降，但来自沙特和俄罗斯的大量石油导致市场依然供应过剩。
2015年全球石油消费每日增长了150-200万桶，这在一定程度上受益于燃油价格下跌，但2016年能否保持这种增长势头还存在变数。
一旦针对伊朗的制裁被解除，该国还将每日给油市再添50-100万桶原油供应。
自2005年以来，燃油需求增长全部来自发展中国家。但由于大宗商品价格崩跌，加上美国可能升息，发展中国家的经济增长也在放缓。
而发达国家的经济增长已相对成熟，而且未来两至三年再度陷入衰退的风险在不断上升。若果真出现衰退，也可能削弱石油需求。
**对策略进行微调**
鉴于油市供应过剩的局面持续，加上库存大幅增长，很多分析师认为市场在2017年之前，甚至到2018年都难以实现再平衡。
但到2017年初，美国本轮经济增长持续的时间就达到90个月，据美国国家经济研究局的数据显示，这将超过美国有记录以来几乎每次增长持续的时间，只有三次除外。
到2018年底，美国经济增长持续的时间将达到114个月，除了始于1991年3月的那次增长以外，那将超过其它任何一次增长所持续的时间。(www.nber.org/cycles.html)
如果这一策略是要让油市在2017或2018年前后达到平衡，那么可能正好赶上美国经济再次出现滑坡。
与此同时，根据IMF的说法，产油国正在以不可持续的速度用光其财政储备。
沙特阿拉伯的外汇储备已从2014年7月的7,370亿美元降至2015年9月的6,540亿。其他OPEC成员国的储备更少，可以坚持的时间就更短。
根据IMF的计算，OPEC几乎所有成员国都将在五年内用光本国储备，不过在某些情况下，或许可以通过发行外币计价债券，来延缓储备的消耗。
沙特官员曾对记者和分析师简短表示，油价太低，中期内需升至每桶60-80美元，以鼓励对该行业进行足够的投资以满足需求。
但这种引导市场预期上升的尝试，并未得到任何产出政策调整的配合。
沙特及其在海湾地区的重要盟友暂时还能得到国内足够的政治支持，继续实施这一策略。但耐心总有用完的一天。
如果在明年这个时候该策略仍没有显示出奏效的迹象，而且油价也没有走高，那么要求改弦易辙的政治压力就将压倒一切。
沙特与OPEC目前看起来对当前的产量政策仍坚定不移，不太可能正式改变做法。
可就算不正式调整政策，也有小幅调整产量的灵活空间，这可能会限制库存增加，从而为现行策略争取到更多时间。(完)
(编译 李春喜/戴素萍/杜明霞/汪红英/徐文焰；审校 白云/高琦/郑茵)
全美富油层段活跃钻机数，比2016年5月底时的低点增加了200个，增幅达到65%。(http://tmsnrt.rs/2jvgBgI)
今年铁矿石供应可能将增加，因价格上扬促使现有矿企提高产量，巴西淡水河谷旗下庞大的S11D项目也不惶多让。
美国曾经是全球最大的铝生产国，最多的时候有22家炼厂，但从2011年到现在，还在维持经营的炼厂数目已经从14家萎缩到只有五家。