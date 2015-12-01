《KEMP专栏》OPEC不惜油价保份额 无异于“伤敌一千，自损八百”

2015年10月21日在奥地利拍到的一家炼油厂的场景。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月30日 - “如果对罗马人再打一次胜仗，我们将被彻底摧毁，”希腊伊庇鲁斯国王皮洛士抱怨道。在公元前280-279年与罗马人的交战中，他虽然获胜，但付出的代价却格外惨重。

根据希腊历史学家普鲁塔克的记载，皮洛士手下的士兵和将军死伤严重，而且没有后备力量。而“罗马军队就像喷泉一样汩汩不绝，不断涌来，兵力总能得到轻松快速的补充。”

此后伊庇鲁斯国王就成为一个代名词，代表着胜利代价惨重，获胜者被严重削弱。据说伊庇鲁斯国王本人就是一名出色的将军。

皮洛士赢了战役，却输了战争。

当石油输出国组织(OPEC)的部长们齐聚维也纳开会之际，有人质疑该组织维持产量、保护市场份额的策略是否将是一场皮洛士式的胜利。

该组织不惜价格保产量的策略，已经使页岩油生产商采取防御措施，并迫使许多雄心勃勃的石油项目取消。

OPEC成员国逐渐耗尽资金，而页岩油产业则在等待时机，一旦油价出现转升，他们将会再次开始增产。

另一方面，伊朗势必在制裁解除之后就提高石油出口，这将使供应过剩的局面恶化，而无论发达国家还是发展中国家，经济衰退的风险均在加大。

不过，以沙特为首的部分OPEC成员仍寄望，他们能赢得最终的胜利。但问题在于，长期来看，所有这些短期代价是否值得。

**结果有好有坏**

在2014年11月，OPEC部长们决定维持产量不变，即使油价在之前的五个月里每桶已暴挫40美元或37%。

在沙特带头又有其他成员国的支持下，OPEC选择了这样的作法，部长们还表达了对非OPEC石油供应增加，以及发达和发展中国家库存均提高的担忧。

一年后，石油的消费成长速度为逾十年来最快，美国页岩油产量暂时触顶，非OPEC国家的石油产量在2016年料将出现下滑。

但俄罗斯石油产量是史上最高，发达国家的石油库存也增加了2.5亿桶或近6%，而新兴市场的库存也额外增加了数百万桶。

油价又再跌了27美元，而复苏迹象遥遥无期；许多对冲基金押注未来几个月油价还会进一步下跌。

甚至是海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)的富有产油国，也因低油价导致经济增长率腰斩，预算盈余变成了巨额赤字。

位于拉丁美洲和非洲、处境较差的OPEC成员国，以及伊朗和伊拉克，其预算和经济所遭遇的冲击更是严重得多。

**沙特策略**

OPEC的产量策略由沙特主导。沙特是OPEC最大的产油国，该国石油部长欧那密曾明确表示，沙特觉得别无选择。

四年时间内平均油价位于或高于100美元，这样的市况难以为继：供应加速增长，尤其是页岩油供应，同时需求增长却在放缓。

油价必须大幅下跌，从而抑制页岩油和其他高成本原油供应的增加，同时鼓励需求加快增长。

如果沙特减产以提振油价，那只会鼓励页岩油供应增长，之后需求会下降更多。

那样的话，沙特会面临两种最糟糕的情景：更低的价格和更低的产量。1980年代初曾经尝试采取这种策略，但以全面失败告终。

**时间更长**

接近沙特的评论人士坚称，决策者一直知道，再平衡过程将需要数年。

但相比沙特高层决策者在2014年所设想的情况，油价这轮跌势幅度更深，持续时间也更长。

到目前为止这种策略获得的收益并不大，这引发了对该策略是否奏效或应该调整的大量质疑。

全球石油库存仍在以每日逾100万桶的速度增加。

虽然页岩油和非OPEC国家的产量普遍开始下降，但来自沙特和俄罗斯的大量石油导致市场依然供应过剩。

2015年全球石油消费每日增长了150-200万桶，这在一定程度上受益于燃油价格下跌，但2016年能否保持这种增长势头还存在变数。

一旦针对伊朗的制裁被解除，该国还将每日给油市再添50-100万桶原油供应。

自2005年以来，燃油需求增长全部来自发展中国家。但由于大宗商品价格崩跌，加上美国可能升息，发展中国家的经济增长也在放缓。

而发达国家的经济增长已相对成熟，而且未来两至三年再度陷入衰退的风险在不断上升。若果真出现衰退，也可能削弱石油需求。

**对策略进行微调**

鉴于油市供应过剩的局面持续，加上库存大幅增长，很多分析师认为市场在2017年之前，甚至到2018年都难以实现再平衡。

但到2017年初，美国本轮经济增长持续的时间就达到90个月，据美国国家经济研究局的数据显示，这将超过美国有记录以来几乎每次增长持续的时间，只有三次除外。

到2018年底，美国经济增长持续的时间将达到114个月，除了始于1991年3月的那次增长以外，那将超过其它任何一次增长所持续的时间。(www.nber.org/cycles.html)

如果这一策略是要让油市在2017或2018年前后达到平衡，那么可能正好赶上美国经济再次出现滑坡。

与此同时，根据IMF的说法，产油国正在以不可持续的速度用光其财政储备。

沙特阿拉伯的外汇储备已从2014年7月的7,370亿美元降至2015年9月的6,540亿。其他OPEC成员国的储备更少，可以坚持的时间就更短。

根据IMF的计算，OPEC几乎所有成员国都将在五年内用光本国储备，不过在某些情况下，或许可以通过发行外币计价债券，来延缓储备的消耗。

沙特官员曾对记者和分析师简短表示，油价太低，中期内需升至每桶60-80美元，以鼓励对该行业进行足够的投资以满足需求。

但这种引导市场预期上升的尝试，并未得到任何产出政策调整的配合。

沙特及其在海湾地区的重要盟友暂时还能得到国内足够的政治支持，继续实施这一策略。但耐心总有用完的一天。

如果在明年这个时候该策略仍没有显示出奏效的迹象，而且油价也没有走高，那么要求改弦易辙的政治压力就将压倒一切。

沙特与OPEC目前看起来对当前的产量政策仍坚定不移，不太可能正式改变做法。

可就算不正式调整政策，也有小幅调整产量的灵活空间，这可能会限制库存增加，从而为现行策略争取到更多时间。(完)