OPEC秘书长巴德里预期该组织将调降日产量目标

路透维也纳9月17日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称，他预期OPEC会在11月底召开的会议上调降产量目标，这将是自2008年金融危机以来首次下调官方产量。

巴德里周二同俄罗斯能源部长诺瓦克会晤后做出上述表示。油价上周跌破OPEC乐见的每桶100美元水准，亦令产油大国俄罗斯本已蹒跚的经济倍感痛楚。

OPEC预测，由于美国以及其它国家的供应增加，全球明年对OPEC原油的需求将会减少。当被问及OPEC每日3,000万桶的产量目标明年是否仍适宜时，巴德里说道：“不，我不这么认为。我认为2015年我们的每日产量目标可能会在2,950万桶，而不是3,000万桶。我认为产量目标将会下调，可能下调50万桶。”

分析师称其言论反映出，OPEC部分成员国越来越感到担忧。

“这是一个信号，非常值得注意，”Swedish Energy Agency分析师Samuel Cizsuk说道。“OPEC一些成员国可能越发担心价格会进一步下滑。”

OPEC将在11月27日召开石油产量政策检视会议。

不过俄能源部长诺瓦克称，在同巴德里的会晤中并没有讨论双方就产量政策的协作问题。

周一指标布兰特原油期货跌至每桶97美元下方的26个月低位，此前中国公布8月规模以上工业增加值大幅下降，令油市不寒而栗。周二布兰特原油扳回一些跌幅，触及99美元。

沙特阿拉伯表示8月已将日产量削减40万桶，至约960万桶，因眼下的石油供应忧虑似乎有所缓解。OPEC本身也下调了石油需求预估。

油市已适应了沙特的产量调整，与此同时OPEC每日3,000万桶的产量目标自2012年推出以来一直维持不变。

“短期来说，沙特非常有可能进一步减产，以便在第四季达成市场供需平衡，可能是每日下调50万桶，但还要看利比亚的情势而定，”Eurasia Group分析师Greg Priddy在研究报告中写道。

巴德里淡化了油价下跌的严重性。“人们都知道油价在过去两个月连续下跌，但我认为这种趋势不会持续下去。我们预测今年底前油价将上涨，”巴德里称，“油价总是涨涨跌跌，我认为这是季节性波动。”

俄罗斯素来与OPEC关系不佳。甚至在2008年油价暴跌后，双方围绕石油产量协作问题的外交磋商，也未能取得实质性结果。OPEC周二表示，明年下半年将与俄罗斯在莫斯科举行进一步会谈。

巴德里称，周二的会谈从长计议，讨论的话题涵盖整体市场，显示双方关系持续解冻。(完)

(编译 孙茉莉/于春红; 审校 郑茵)

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