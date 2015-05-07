焦点：OPEC下月会议不太可能独自减产 油价反弹趋势料持续--官员

分析：若当选韩国总统 文在寅或将经济重要性置于就业及增税之上
路透首尔5月8日 - 有望当选韩国新总统的文在寅(Moon Jae-in)表示，他希望增聘消防员、教师和警察，但他的主要目标将是保护韩国脆弱的经济复苏。
路透利雅得5月6日 - 石油输出国组织(OPEC)海湾地区一成员国高级代表周三表示，需求增长强于预期，且原油供应放缓，支撑油价跳涨，而且涨势可能在今年下半年持续。
这位代表称，OPEC不太可能在没有非OPEC国家参与的情况下，在6月5日的会议上独自决议减产，一些OPEC成员国试图拉拢俄罗斯等非OPEC主要产油国加入减产行列。
中东局势紧张，而且有迹象显示供应过剩局面可能缓解，推动油价上涨，布兰特原油在周三一度升至2015年高位每桶69.63美元，远高于1月的45美元。油价在去年6月达到115美元后曾缩水一半以上。
“市场目前正在好转，这种趋势将持续。需求远强于预期，”这位代表对路透表示。
“有明确迹象和信息表明，需求不断增长而高成本生产商的供应在放缓。”
这番评论暗示，海湾核心OPCE成员国仍将把争取市场份额作为核心策略，不会单方面减产。这也说明6月会议上不大可能出现大的政策转变，除非OPECE以外的产油国改变立场。
去年当OPEC拒绝以减产提振价格后，油价崩跌之势加快。这一政策转变由产油大国沙特推动，并得到了海湾国家的支持。
此后，美国开采活动下降，强化了供应增长放缓的预期。海湾国家代表称，OPEC产油国减少供应亦在帮助支撑油价。
“利比亚重返市场的希望看不到。伊朗迅速返回市场的可能性也不大，伊拉克产量也没有以前预期的那么高。”
他说，价格下降可能已经刺激需求增加，今明两年全球市场至少需要额外400万桶/日的供应，其中300万桶是为了抵消天然气产出的减少，另外100万桶则是为了满足需求增长。
OPEC代表周二告诉路透，随着价格回升，OPEC势将维持当前产量不变。OPEC海湾产油国代表称，现在说什么都还太早，因为减产也需要OPEC以外产油国的努力。
“我们试图让OPEC以外主要产油国也参与进来。但如果他们不减产，OPEC就不大可能独自减产。必须有个实质性的、明确的承诺，且要有具体数字”他说。
他并未指明哪些国家。但阿尔及利亚3月表示，寻求与其他出口国增加合作以提高价格。委内瑞拉则参与过此前的减产努力。
OPEC海湾成员国代表表示，尽管原油库存偏高，但仍接近五年均值。(完)
(编译 李爽/郑茵/杜明霞；审校 龚芳/白云/王颖)
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