OPEC实际产油量将高于维持不变的产量目标--高盛

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透6月5日 - 高盛周五称，尽管石油输出国组织(OPEC)维也纳会议决定维持日产量目标在3,000万桶不变，但该组织的实际产油量将继续超过这个目标。
“实际上，我们预测沙特和其他低成本产油国将继续增产，因为在页岩油生产可顺应形势改变规模的情况下，要实现收入最大化，合乎逻辑的下一步就该这么走，”高盛在报告中称。
高盛称，由于OPEC、伊拉克和俄罗斯增产，全球油市2016年将维持供应过剩的局面。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。