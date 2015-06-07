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国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 07:30 BJT

OPEC实际产油量将高于维持不变的产量目标--高盛

路透6月5日 - 高盛周五称，尽管石油输出国组织(OPEC)维也纳会议决定维持日产量目标在3,000万桶不变，但该组织的实际产油量将继续超过这个目标。

“实际上，我们预测沙特和其他低成本产油国将继续增产，因为在页岩油生产可顺应形势改变规模的情况下，要实现收入最大化，合乎逻辑的下一步就该这么走，”高盛在报告中称。

高盛称，由于OPEC、伊拉克和俄罗斯增产，全球油市2016年将维持供应过剩的局面。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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