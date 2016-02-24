焦点：OPEC产量虚实难辨 冻产协议基准还有得吵

图中为维也纳一座OPEC大楼上的该组织标识。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦2月23日 - 一个星期前，当俄罗斯与沙特阿拉伯牵头的三个石油输出国组织(OPEC)成员国达成一项全球性冻结产量协议时，设定的冻结产量基准点--2016年1月，可说是再具体不过了。

对于其他产业而言，这作为一个明确产量目标应该绰绰有余了，但碰到OPEC则全然不是这回事，OPEC生产过量的纪录洋洋洒洒，而且最近几年已经完全不对个别成员国设定产量额度。

真要说的话，这项冻产协议只是再度提醒世人，光是要评估OPEC石油供应，其中的复杂性就足以构成一个浩大工程，如果没有彻底谈好各个国家的产量水位，这个协议不太可能成功。

OPEC产量评估的两套版本都来自OPEC本身，两者差距十分明显，1月的差距甚至超过100万桶/日。这个数字与全球供应过剩数量相去不远，而供应过剩问题已导致油价上月跌至2003年以来低位。

多年来，OPEC成员国对自身产量的披露与OPEC观察机构的报告一直存在明显差距。OPEC观察机构主要通过追踪油轮及各类不具名消息来源的信息评估产量。

OPEC意识到了这一问题，所以从2012年开始的月度报告发布两个版本的数据，一个版本来自成员国，另一个则来自“第二手消息来源”，包括咨询机构和业内媒体在内。

今年1月，两版数据的差异引入注目，尤其是提议冻产协议的委内瑞拉以及1月制裁解除后增产的伊朗的数据出入情况。

尼日利亚、阿联酋、科威特和安哥拉等其它成员国所报告的1月产量增幅也高于第二手消息来源。这一趋势也引发OPEC观察机构和各国驻OPEC代表的众议。

“感觉像是OPEC的每个成员都知道即将有协议产生，”一家OPEC观察机构称，它指的是2月16日俄罗斯与OPEC三个成员国达成有条件冻产协议，前提需要其它产油国的参与。

根据第二手消息来源，伊朗1月产量为293万桶/日。但伊朗向OPEC回报为337万桶/日，更加接近2011年底遭制裁前350万桶/日的水准。

若伊朗提交的数据能被接受，这将让伊朗可以把产量冻结在较高水平--这对涉及冻产协议的其他产油国来说可能会有争议。

产量数据对最大出口国沙特而言差异并不大。但某些长期存在的数据差异依然如故。

委内瑞拉表示，该国产量为256万桶/日，但第二手消息来源表示为232万桶/日。科威特则是提报增加7万桶/日至300万桶/日，不过第二手消息来源估算的增幅较小，估计产出仅增至274万桶/日。

俄罗斯的产量水平就比较没有争议，俄国过去并没有改变供应水准以影响价格的纪录。俄罗斯的产量会在每个月底后由能源部公布。

不过俄罗斯上一次同意与OPEC合作是在2001年，当时俄国承诺限制出口量，不过并未兑现，反倒增加供应量。(完)