2016年OPEC原油日产量料增60万桶 2017年增50万桶--高盛

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透新加坡4月7日 - 高盛表示，石油输出国组织(OPEC)今明两年原油产量料增加，因该组织的产油国料不能达成协同冻产或减产协议。
高盛称，预计2016年OPEC原油日产量增加60万桶，2017年增加50万桶。
“虽然近来的评论令人质疑OPEC在4月17日的会议上成功达成冻产协议的可能性，我们不太愿意相信OPEC能持续冻结或削减产量，因此我们认为该数据与我们当前的预期有很大差异，”高盛4月6日发给客户的报告中说。
有鉴于此以及美国的产量数据，高盛表示，“增产幅度对油价的影响介于中性和略微偏空之间...西德克萨斯中质油(WTI)价格在每桶35美元不算太高，也不算太低，而是正好合适。”
周四0254GMT，美国WTI近月期货合约报每桶38.12美元，而布兰特原油期货报每桶40.11美元。(完)
(编译 杜明霞/汪红英；审校 李春喜/张荻)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。