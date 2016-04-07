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国际财经 | 2016年 4月 7日 星期四 12:37 BJT

2016年OPEC原油日产量料增60万桶 2017年增50万桶--高盛

路透新加坡4月7日 - 高盛表示，石油输出国组织(OPEC)今明两年原油产量料增加，因该组织的产油国料不能达成协同冻产或减产协议。

高盛称，预计2016年OPEC原油日产量增加60万桶，2017年增加50万桶。

“虽然近来的评论令人质疑OPEC在4月17日的会议上成功达成冻产协议的可能性，我们不太愿意相信OPEC能持续冻结或削减产量，因此我们认为该数据与我们当前的预期有很大差异，”高盛4月6日发给客户的报告中说。

有鉴于此以及美国的产量数据，高盛表示，“增产幅度对油价的影响介于中性和略微偏空之间...西德克萨斯中质油(WTI)价格在每桶35美元不算太高，也不算太低，而是正好合适。”

周四0254GMT，美国WTI近月期货合约报每桶38.12美元，而布兰特原油期货报每桶40.11美元。(完)

(编译 杜明霞/汪红英；审校 李春喜/张荻)

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