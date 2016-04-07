2016年OPEC原油日产量料增60万桶 2017年增50万桶--高盛

“虽然近来的评论令人质疑OPEC在4月17日的会议上成功达成冻产协议的可能性，我们不太愿意相信OPEC能持续冻结或削减产量，因此我们认为该数据与我们当前的预期有很大差异，”高盛4月6日发给客户的报告中说。