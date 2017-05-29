焦点：OPEC让市场对减产期望过高 油价不升反降自食其果

路透维也纳5月26日 - 石油输出国组织(OPEC)最新会议周四晚间在维也纳落下帷幕，与会各国部长就会议在罕见的友好气氛中达成共识互相道贺，此次会议无疑是成功的。

但两小时后，一位资深代表沮丧地看到智能手机上闪烁的红色数字，原油价格下跌了大约5%至每桶51美元。

“这真是不幸，”他说。

虽然近年来OPEC已经努力改善沟通，确保向金融市场传达正确的信息，但周四的经历表明，拥有14个成员的OPEC及其盟友在这方面依然有很长的路要走。

分析师称，问题不在于向市场传达什么信息，而是事先已经做出的承诺。

OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国周四一致同意延长减产协议九个月，延长时间超过原先暗示的六个月。

但OPEC之前的暗示令市场原先的期望要高得多。这些暗示包括可能加大减产力度、延长减产时间多达12个月、减少出口、告知市场如何在2018年结束减产。

“OPEC过早地向市场炫耀了这次会议，”咨询公司Energy Aspects的Amrita Sen在维也纳对路透表示。

考虑到OPEC认为这次会议开得非常好，市场的反应完全让人更加失望。

“我在OPEC将近20年，还是头一次见到OPEC的成员国(减产)执行力度达到百分之百，非OPEC产油国的执行力度也接近百分之百，”伊朗石油部长尚甘尼事后对路透表示。

伊朗是OPEC第三大产油国，在过去几次会议上曾屡屡死磕OPEC的实际大家长、自己的政治死敌--沙特阿拉伯。

俄罗斯实际上在同沙特争夺对叙利亚的代理权，但周四也表示，其与沙特在能源方面的合作未来将会持续下去。

OPEC在声明中称，有可能进一步延长减产或者加大减产力度。

通常来说，所有这一切完全足够触发一轮涨势了。

“事情很奇怪。我不知道为什么会发生(市场崩跌)，” 尚甘尼说。

**采取“一切可能措施”**

OPEC和非OPEC产油国最初在2016年12月同意减产--这是15年来首个联合减产协议，并表示协议有可能延长六个月。

这一非常举措旨在应对全球原油供应过剩，供应过剩令油价自2014年以来腰斩，迫使俄罗斯和沙特勒紧腰带，并导致委内瑞拉和尼日利亚动荡不安。

减产帮助推动油价回升至每桶50美元上方，但同样刺激了并未参与减产的美国页岩油行业增长。这使得供需恢复平衡的进程放缓，全球库存仍接近纪录高位。

鉴于油价在5月初向47美元回落，接近六个月低点，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，OPEC将采取“一切可能措施”让市场恢复平衡，包括把减产协议延长更长时间。

“如果提前宣布(延长)九个月，人们肯定会希望更长，”Energy Aspects的Sen表示。俄罗斯本周表示减产有可能延长12个月，也提升了这种预期。

咨询公司Petromatrix的Olivier Jakob称，OPEC没有提及之前提过的把库存从纪录高位30亿桶降至五年平均水平27亿桶的计划，也让市场感到失望。

“12月的会议是一次突破，”他说道。“但昨日的会议给我们的感觉是，OPEC对到目前还没有效果感到沮丧，不再有了把库存五年平均水平作为政策目标的共识。”

Jakob还称，伊朗、利比亚和尼日利亚仍免于减产，表明OPEC还未准备采取额外措施。

Tudor, Pickering, Holt &Co常务董事Dave Pursell预测，市场会在六个月内回复平衡。Tudor, Pickering, Holt &Co是一家位于休斯顿的银行，同美国页岩生产商有合作。

“市场正在期望更大幅度的减产，”他说。“但我认为，在从目前开始的三个月，油价将会高于当前水平。”(完)