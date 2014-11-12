焦点：OPEC会议临近 内部减产讨论已悄然升温

路透伦敦/阿布札比11月11日 - 石油输出国组织(OPEC)即将迎来数年内最重要的一场会议，OPEC内部可能正出现微妙转变。根据OPEC代表，有关是否该减产以保住石油收入的讨论已经悄然升温。

面对油价挫跌至每桶约81美元的四年低点，OPEC秘书长巴德里本周呼吁市场不要慌乱。而科威特石油部长则表示，11月27日OPEC在维也纳举行的会议中，不太可能有减产的结论。

但是私底下，OPEC内部有越来越多人开始谈论采取行动的必要性，不过他们称要达成协议并不容易。

“这将是场既严肃又困难的会议，”一位OPEC代表说，并称如果对于调降OPEC产量目标无法达成共识，可能会有某种“让产量重返配额”的协议。

这可能涉及到把日均产量下调50万桶左右，目前OPEC的产量目标为每日3,000万桶。如此一来，不论是否赞成正式减产，都可以保住正反两方阵营的颜面。

随着美国页岩油产量快速增加，油市供应充裕，国际油价自6月以来挫跌将近30%。但目前为止，仅有利比亚OPEC代表、委内瑞拉和厄瓜多尔官员呼吁OPEC减产。

科威特和伊朗曾表示不太可能减产，同时最具影响力的成员国沙特则尚未公开发表看法。原油交易商和分析师对于OPEC是否要采取行动来拉抬价格的看法分歧。

如果油价维持或低于当前水准，厄瓜多尔、伊朗和委内瑞拉等成员国将面临高额的预算赤字，一些人认为在美国产量上升的情况下，OPEC大致上是无能为力的。过去三年来，美国产量以约每日100万桶的速度增加。

这将使得成员国彼此在缩小的市场大饼中竞逐更大的份额，因为各个成员国试图维持市占率不变。其他人则指望当冬季需求增加时，油价将会反弹回升。

但第二位OPEC代表在被问及他的国家是否同意“不要恐慌”的讯息时，他不认为一些国家愿意或能够坚定立场。许多人担心，为拖慢美国产量增长速度，油价必须进一步下跌，这会对OPEC成员国的预算带来更大的痛苦。

“大多数人这么说，但我不是那么肯定，”这位不愿具名的代表表示，“其他国家，像是委内瑞拉，就有不同的意见。”

**沙特仍是关键，但关注利比亚**

距离在维也纳开会只剩逾两周的时间，沙特仍不露半点风声。

尽管沙特代表悄悄暗示，他们乐见一段时间的价格下滑，以试图拖慢美国石油产量的快速增长，但一些人认为这是向其他OPEC成员国施压的技俩，以期别的成员国在现在或未来分担减产计划。

沙特石油部长欧那密自9月以来一直没有发表公开讲话，这导致其他国家的代表指出，沙特的做法为油市和OPEC内部增添了困惑。

第三位OPEC代表此前预计不会减产，但本周措辞有所软化，在被问及OPEC是否可能采取行动时称“我不确定。这非常困难”。

花旗的执行董事兼大宗商品研究主管Ed Morse表示，沙特似乎希望看到“其他产油国有明确意愿”加入减产行动。

Morse称，欧那密最近访问非OPEC国家墨西哥，可能是为了争取支持，以在OPEC内部和外部实现广泛减产，就像1990年代末期一样。

还有一种可能性，那就是其他事态的发展将不需要OPEC采取行动。OPEC成员国利比亚的原油日产量从6月的约10万桶升至9月的近90万桶，但该国再次陷入政治冲突。

利比亚原油日产量已经下滑，目前降至约50万桶，这可能降低OPEC现在同意正式或非正式减产的需要，不过迄今为止油价对此几无反应。

科威特石油部长Ali al-Omair表示，无论如何，OPEC针对油市必须展现出更加统一的立场，“重要的是我们意见一致”。(完)

(编译 李婷仪/戴素萍/杜明霞；审校 张荻)

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