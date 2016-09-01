沙特等国增产料推动8月OPEC石油日产量创纪录高位

2008年10月17日，在荷兰鹿特丹港拍摄的沙特超级油轮''Sirius Star''。 REUTERS/Adri Schouten

路透伦敦8月31日 - 路透周三公布的一项调研显示，石油输出国组织(OPEC)8月产量可能触及纪录最高，沙特阿拉伯及其他海湾国家增产抵消了尼日利亚和利比亚产量减少。

消息人士称，OPEC最大原油出口国沙特的产量可能触及纪录新高，因要满足国内季节性需求增长，且侧重于维持市场份额。

除伊朗外的其他中东大型产油国均增产。

路透对船运数据和业内消息人士提供的信息进行调研后得出，8月OPEC日产量增至3,350万桶，7月修正后为3,346万桶。

产量增加将为OPEC可能冻产以支撑油价的传闻蒙上疑虑。受冻产猜测推动，布兰特原油期货已经从8月初的每桶42美元升向48美元，但最近几天冻产预期已经减弱。

“OPEC其实并不希望冻结产量，”Petromatrix石油分析师Olivier Jakob说，“但想要将价格冻结在当前水平。”

自2014年OPEC放弃制定产量限额的传统角色后，石油供应量不断上升，因沙特阿拉伯、伊拉克及伊朗纷纷增产。另外由于印尼于2015年、以及加蓬于今年7月恢复为OPEC成员国，石油产量也在攀升。

成员国方面的变化影响到了OPEC产量的纵向对比。8月不包括加蓬和印尼在内的OPEC石油供应量为3,254万桶/日，为路透1997年开始此项调查以来的最高位。

接受调查的行业消息人士称，8月沙特石油产量料将至少持平于7月1,067万桶/日的纪录水平。其他行业消息人士对路透称，8月沙特产量有可能再次刷新纪录，达到1,090万桶/日。

目前没有故意减产的任何迹象。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)上周告诉路透，8月产量维持在7月水准附近，不过他未提供8月产量的具体数据。

阿联酋持续扩大生产，8月触及300万桶/日，这是有此项路透调查以来的首次。调查显示，伊拉克和科威特8月石油产量略高于7月。

伊朗石油产量8月持稳，产量接近该国遭制裁前的水平。伊朗正在寻求投资，以进一步提高供应量。

在产量下滑的国家中，尼日利亚产量下降最多，因武装分子袭击了该国石油设施。

利比亚产量进一步下挫，委内瑞拉受经济危机影响，石油产量也有所下降。

这一路透调查是基于外部消息人士提供的船运数据、汤森路透流动数据，以及石油企业、OPEC和咨询机构消息人士提供的信息整合而成。(完)