伊拉克出口减少及非洲生产中断造成3月OPEC产量下滑

英国央行决策委员桑德斯表示自己有可能加入支持升息的阵营
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
* 日供应量减少34万桶，主要因伊拉克、安哥拉和利比亚供应下滑
* 沙特阿拉伯产量提升，伊拉克伊朗出口保持强劲
* OPEC日产量回落至3,000万桶目标以下
路透伦敦4月1日 -周二一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)3月产量降至12月以来最低，由于伊拉克石油产业复苏遇阻，而且非洲产油国生产中断也导致产量下降。
根据基于船运数据和来自石油公司、OPEC与咨询机构消息的调查结果，OPEC日均供应量为2,972万桶，低于2月修正后的3,006万桶。
此次调查凸显出局势动荡和供应中断、而非自愿减产对于OPEC的供应所造成的冲击。不过分析师称，由于美国等非OPEC国家产量增加，全球石油供应并未出现短缺情况。
“充足的供应可能会继续打压油价，”德国商业银行分析师CarstenFritsch表示。不过他也指出，利比亚生产中断应会阻止布兰特原油期货进一步走跌。
伊拉克北部地区3月出口下滑、安哥拉油田进行维护以及利比亚动荡局面继续，盖过了沙特阿拉伯、尼日利亚和伊朗供应增加的影响。
据路透调查，OPEC3月产量是12月创下两年半低点以来的最低。除2月外，OPEC自10月以来的月度产量均低于每日3,000万桶的目标水平。
OPEC成员国产量变化图表，请点选：link.reuters.com/zyg28v (完)
(编译 徐文焰；审校)
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