OPEC月报: 预计2013年有下行风险,沙特阿拉伯产量减少

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
不过OPEC预计明年上半年对该组织的原油需求疲软,日均为2,925万桶.这表明若OPEC维持11月的产量,则库存会以每日约150万桶的速度增长.
该报告称,"全球经济疲软致使预测全球石油需求预估存在很大不确定性,且有下档风险,尤其是上半年."
OPEC表示,全球经济增速明年回升至3.2%将会整体支持市场.
报告称,"尽管有很大不确定性影响市场供需,但在不低估非基本面因素的可能影响情况下,来年经济展望改善应会帮助稳定石油市场."(完)
(编译 田建华; 审校 王丽鑫)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。