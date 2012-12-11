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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 20:46 BJT

OPEC月报: 预计2013年有下行风险,沙特阿拉伯产量减少

不过OPEC预计明年上半年对该组织的原油需求疲软,日均为2,925万桶.这表明若OPEC维持11月的产量,则库存会以每日约150万桶的速度增长.

该报告称,"全球经济疲软致使预测全球石油需求预估存在很大不确定性,且有下档风险,尤其是上半年."

OPEC表示,全球经济增速明年回升至3.2%将会整体支持市场.

报告称,"尽管有很大不确定性影响市场供需,但在不低估非基本面因素的可能影响情况下,来年经济展望改善应会帮助稳定石油市场."(完)

(编译 田建华; 审校 王丽鑫)

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