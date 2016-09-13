焦点：OPEC月报称明年供应过剩将更严重 因非OPEC国家产量料增加

路透伦敦9月12日 - 石油输出国组织(OPEC)上调对非OPEC国家2017年原油供应的预估，因新油田陆续投入运营，且美国页岩油厂商对低油价的适应能力比预期高，表明明年油市供应过剩程度将更高。

OPEC周一在月报中称，2017年对OPEC原油的平均日需求预计为3,248万桶，较前次预估值低了53万桶。

供应过剩程度提高，令OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国面临的挑战加剧，双方正重新努力抑制供应。目前油价位于每桶47美元，仅为2014年中期水平的一半，因OPEC未能如愿透过低油价消除供应过剩。

OPEC上修其对2016与2017年非OPEC供应预估，称受到包括哈萨克斯坦Kashagan油田投产与美国页岩油产量下滑情况低于预期等因素影响，而且预估短期内产量仍会上升。

“与上半年相比，预计2016年下半年非OPEC国家的产量会增加，”OPEC在报告中称。

OPEC预估，2017年非OPEC国家的供应量将增长20万桶/日，之前的预估则为下降15万桶/日。OPEC称，做出这样的修正，主要与Kashagan油田有关，因这家被长期推迟的大型油田终于将投产。

此外，今年的预估值被上修18万桶/日。

月报称，据OPEC从二手消息来源处搜集的数据显示，8月OPEC自身产量维持在数年高位附近，日产量达3,324万桶，比7月每日产量低2.3万桶。

根据路透对OPEC以往报告的回顾，OPEC在7月的产量为至少2008年以来的最高水平。

OPEC产量接近纪录高位及非OPEC产油国增产，都可能使OPEC和俄罗斯更难提出支持油市的举措。产油国预计将于9月26-28日在阿尔及利亚参加国际能源论坛(International Energy Forum)间隙会晤。

产油国4月试图达成冻产协议的努力失败，因为伊朗拒绝参加、而沙特则又要求所有产油国都需参与。伊朗希望提高之前因西方制裁而减少的石油出口。

该报告中的8月产量数据至少表明，OPEC主要产油国并未进一步大幅增产。按照此前报导，沙特向OPEC表示，该国日产量较7月创下的纪录高位1,067万桶减少了4万桶。

伊朗向OPEC称，该国日产量达363万桶，与7月的362万桶基本持平。

OPEC报告并未预测原油供需何时会恢复平衡，但其指称有迹象显示一些消费大国需求高于预估，将导致市场基本面失衡状况在未来几个月有所减少。

在2016年初时，OPEC曾预测今年会出现重新平衡的状态。

在2017年对OPEC原油日均需求料为3,248万桶的情况下，报告指出，若OPEC产出持稳，则日均将过剩76万桶原油。上月报告则指称，日均仅将过剩10万桶原油。

在这份报告当中，OPEC并未调整全球原油需求展望，仍旧预测2017年原油日均需求将增加115万桶。(完)