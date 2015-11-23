维也纳会议前俄罗斯与OPEC并无合作减产的迹象

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透莫斯科11月20日 - 据业内知情人士和官员透露，在下个月于维也纳举行石油输出国组织(OPEC)会议之前或会议间隙，俄罗斯与OPEC在削减石油产量问题上实现合作的可能性很低。
OPEC将在12月4日召开会议协调产量问题，而俄罗斯代表将再度参加会前磋商。俄罗斯石油产量占全球石油产出的约12%。
据了解磋商会的一消息人士表示，OPEC成员国委内瑞拉对组织与非OPEC国家的会谈十分积极。委内瑞拉一直支持减产。
“俄罗斯的立场没有改变：我们不会减产，”上述消息人士称。
到目前为止俄罗斯仍坚定地拒绝减产，部分原因在于俄罗斯卷入了市场争夺战，减产可能就意味着丢失市场份额。俄罗斯的预算严重依赖石油收入。
因此任何的减产都需要OPEC同步。
俄罗斯官员曾表示，由于石油重地西伯利亚的极寒天气，国内企业一旦减产关闭油井，要想重启就没那么容易了。
此外他们还称，因俄罗斯很多油企都是私人所有，政府并不能命令这些企业减产。
分析师称，即便俄罗斯最高原油品级--乌拉尔混合油价格下滑，其已较2014年6月所及每桶超111美元的价格重挫，跌到当前只略高于40美元，但俄罗斯企业仍非常具有抗跌性。
“尽管近期油价回落，但俄罗斯油产量仍增加，因卢布贬值的助益，即便油价一跌再跌，俄罗斯油企仍能获利。”美银美林在报告中称。(完)
(编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 王颖/王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。