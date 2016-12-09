消息人士称俄罗斯在OPEC维也纳会议前将另外举行会议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科12月9日 - 俄罗斯政府一位消息人士周五对路透表示，在周六的维也纳会议召开之前，俄罗斯周五将与一些石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国再举行会议，讨论减产协议中尚未解决的问题。
“俄罗斯认为如果问题尚未解决，减产协议就会有风险，”一位消息人士称。“100%遵守对减产协议非常重要，...对于非OPEC产油国来说对该协议采取负责任的态度是必要的。”
消息人士称，关于OPEC是否会遵守协议也面临质疑，这指的是11月OPEC的增产。路透调查显示，11月OPEC日产出增加37万桶。
俄罗斯能源部未回复路透置评要求。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)计划参加12月10日在维也纳的会议。(完)
(编译 于春红/李爽 审校 李春喜/白云)
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