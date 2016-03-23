OPEC与俄罗斯达成的冻产协议可能“毫无意义”--IEA

路透新加坡3月23日 - 国际能源署(IEA)一位高级官员周三称，石油输出国组织(OPEC)一些成员国与俄罗斯达成的冻产协议可能“毫无意义”，因沙特阿拉伯是唯一有能力提高石油产量的国家。

布兰特原油期货LCOc1已较今年初触及的每桶近27美元的12年低点反弹逾50%，因上月俄罗斯与OPEC成员国沙特阿拉伯、委内瑞拉和卡塔尔达成冻产协议，将石油产量维持在1月水平。

卡塔尔已邀请OPEC所有13个成员国及非OPEC主要产油国，于4月17日齐聚多哈，就扩大冻产协议再举行一轮谈判。

“在我们所知道的这些(与会)国家中，只有沙特拥有增产的能力，”IEA石油行业及市场部门主管Neil Atkinson在一次行业会议上表示。

“所以冻产可能根本就毫无意义。更像是摆出某种姿态，可能旨在...树立起对于油价将企稳的信心。”

利比亚已和伊朗一道对冻产提议不予理会。缺少这两个OPEC国家参与，4月会议上即使扩大冻产取得成功，其影响也将有限，因为这两个国家均拥有充裕空间增产。

Atkinson表示，伊朗第一季在制裁取消后的石油产量增幅和IEA的预期一致，为每日30万桶，并称到第三季伊朗的产量料实现同等幅度的增长。

“伊朗并未向市场大幅增加原油供应。他们看起来慎重得多，”Atkinson说道。

他接着说，伊朗将需要花费一段时间，以恢复制裁前的欧洲市场份额，在伊朗被制裁期间，那些份额被沙特阿拉伯、俄罗斯和伊拉克所瓜分。

IEA预计油市供需的巨大差距将在今年晚些时候开始收窄，从而为油价在2017年反弹铺平道路。

“我们认为油价最难捱的日子已经过去...目前每桶40美元的油价不太可能持续下去，但在35美元至上方的交投区间，我们认为除非基本面发生重大改变，否则这里会有一些支撑，”Atkinson指出。（完）