OPEC鹰派敦促减产 俄罗斯石油产量仍处于纪录高位

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透维也纳12月2日 - 在石油输出国组织(OPEC)本周将召开会议之际，沙特(沙乌地)阿拉伯面临其他OPEC成员国要求减产的压力与日俱增。目前油市的供应过剩情况是有史以来最严重之一。
外界普遍预计，OPEC将维持政策不变，即通过保持创纪录的产量将竞争对手和成本偏高生产商逐出市场，以扞卫市占率。这一政策是由沙特阿拉伯石油部长欧那密在一年前推动。
虽然沙特在打击美国页岩油热潮方面取得了一定的胜利，但最大的非OPEC产油国--俄罗斯出人意料地将产出维持在高档，而且OPEC成员国伊拉克和伊朗料也将增加原油供应。据国际能源署(IEA)的数据显示，国际石油库存目前正处于纪录高位。
委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周三表示，该国将在周五的OPEC会议上敦促减产5%以提振油价。OPEC当前的石油日产量较产量上限高出近170万桶。委内瑞拉是OPEC成员国的传统鹰派。
“我们的(石油)部长Eulogio del Pino将提出非常清晰的建议书，以遵守产量上限，”马杜罗表示，“已经到了让石油市场恢复秩序的时候。”
伊朗也要求OPEC成员国遵守每日3,000万桶的产能上限。伊朗希望OPEC能准备好接纳新的供应进入市场，最快就是明年当西方对伊朗的制裁解除。
油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)周二表示，在今年裁员2万人的基础上，还会进一步裁撤岗位，指因油价低迷且供应过剩加剧。
“情况已经变得很清楚，任何复苏都被立刻挤压掉。”斯伦贝谢的运营总裁Patrick Schorn表示。
在OPEC内部，沙特阿拉伯以外的其它一些国家代表也对路透表示，他们希望欧那密能够倾听其它成员国的意见。这些国家的财政资源要比沙特阿拉伯有限得多，他们迫切需要油价走高来提振经济。
“我希望这一次的决策会有所不同，但我对此还是怀疑能。”一位OPEC代表说道。另一位代表也称，他仍未看到任何有关周五可能达成减产协议的迹象。(完)
(编译 汪红英/高琦 审校 张明钧/王洋)
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