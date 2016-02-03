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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 21:11 BJT

标题新闻：俄罗斯驻OPEC大使称，OPEC与非OPEC产油国间的会议不会很快举行--国际文传电讯社

OPEC为石油输出国组织的英文缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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