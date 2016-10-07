OPEC和俄罗斯官员下周将在伊斯坦布尔举行非正式会谈

路透迪拜10月6日 - 石油输出国组织(OPEC)的消息人士及俄罗斯能源部长周四称，主要OPEC产油国的代表下周将同俄罗斯官员在伊斯坦布尔就石油产量问题举行非正式会谈，与会的代表将包括沙特、伊朗和伊拉克的能源部长。

OPEC上周达成了限产协议，目前正在寻求获得俄罗斯等非OPEC产油国的合作，以协助支持油价。

俄新社报导称，俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，他计划在伊斯坦布尔同OPEC秘书长巴尔金都会面。报导还称，诺瓦克表示计划同其他产油国的部长们磋商OPEC的产量协议。

消息人士称，预计伊斯坦布尔会谈不会做出决定，但会谈将为这些官员们提供机会，商讨阿尔及尔会议后的下一步举措。(完)