尼日利亚称即便只有俄罗斯承诺减产 OPEC协议仍将进行

路透阿布扎比12月7日 - 尼日利亚石油部长卡奇库(Emmanuel Ibe Kachikwu)周三称，在本周稍晚的会议上，即使只有俄罗斯承诺减产，石油输出国组织(OPEC)的减产协议仍将进行。

“我们已明确表态，希望非OPEC产油国参与，但没有说如果他们不参加我们就会停下来，”卡奇库在阿布扎比出席彭博举行的峰会间隙，对记者表示。

“是的，我们将推进，但我们将继续说服其他人参与进来。”(完)