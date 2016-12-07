尼日利亚称即便只有俄罗斯承诺减产 OPEC协议仍将进行

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透阿布扎比12月7日 - 尼日利亚石油部长卡奇库(Emmanuel Ibe Kachikwu)周三称，在本周稍晚的会议上，即使只有俄罗斯承诺减产，石油输出国组织(OPEC)的减产协议仍将进行。
“我们已明确表态，希望非OPEC产油国参与，但没有说如果他们不参加我们就会停下来，”卡奇库在阿布扎比出席彭博举行的峰会间隙，对记者表示。
“是的，我们将推进，但我们将继续说服其他人参与进来。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。